DGB: Regelung zur Kurzarbeit jetzt verlängern

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat in einem Interview mit der BILD am Sonntag gefordert, die aktuellen Regelungen zum Kurzarbeitergeld angesichts der andauernden Corona-Pandemie bis März 2022 zu verlängern. "Jeder Kurzarbeiter ist ein Arbeitsloser weniger. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen auch lange genug Kurzarbeitergeld beantragen können", so Hoffmann.