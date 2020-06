Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Mindestlohn von 12 Euro

Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen sich für eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro sowie gegen eine "Corona-Nullrunde" beim Mindestlohn aus. Der Text der gemeinsamen Initiative ist heute als ganzseitige Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen. Die Initiative wird vom DGB unterstützt.

DGB/B. Pietrzyk/123RF.com; Colourbox.de

Im gemeinsamen Text der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter dem Titel "Keine Corona-Nullrunde beim Mindestlohn – für eine schrittweise Anhebung auf 12 Euro!" heißt es unter anderem: "Die Herausforderungen der Corona-Krise zeigen in aller Deutlichkeit, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat und existenzsichernde Löhne für die ökonomische und soziale Stabilität einer Gesellschaft sind. Deshalb ist es wichtig, jetzt nicht auf eine Erhöhung des Mindestlohns zu verzichten und eine klare Perspektive in Richtung 12 Euro aufzuzeigen." Eine "Corona-Nullrunde" beim Mindestlohn nennen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler "sowohl in sozialer als auch ökonomischer Hinsicht kontraproduktiv". In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage hatte sich bereits eine große Mehrheit (78 Prozent) der Menschen in Deutschland für einen Mindestlohn von 12 Euro ausgesprochen.

Aus Sicht des DGB braucht es jetzt ein starkes Signal der Mindestlohnkommission. Denn eine spürbare Erhöhung der Lohnuntergrenze kann die Einkommenssituation der Betroffen im Niedriglohnsektor verbessern. Eine Corona-Nullrunde, wie von Arbeitgeberseite gefordert, ist nicht nur ökonomisch gefährlich, es wäre auch ein Schlag ins Gesicht für alle Heldinnen und Helden in gesellschaftlich wichtigen Bereichen. Ihnen jetzt die anstehende Erhöhung des Mindestlohnes vorzuenthalten, wäre unzumutbar.

Die Arbeitgeberseite muss deshalb ihre Blockadehaltung in der Mindestlohnkommission beenden und auch in diesen Zeiten Handlungsfähigkeit beweisen. Es braucht einen zeitnahen Anstieg des Mindestlohns auf 12 Euro. Sollte das in der Mindestlohnkommission nicht möglich sein, muss die Politik eingreifen und im Rahmen der geplanten Evaluierung des Mindestlohngesetztes im Herbst diesen Jahres den Mindestlohn gesetzlich anheben.

Der komplette Text im Wortlaut:

Keine Corona-Nullrunde beim Mindestlohn – für eine schrittweise Anhebung auf 12 Euro! Im Juni muss die Mindestlohnkommission wieder eine Empfehlung zur Anpassung des Mindestlohns abgeben. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise mehren sich derzeit die Stimmen, die dafür plädieren, die Anpassung auszusetzen und den Mindestlohn auf sein jetziges Niveau von 9,35 Euro pro Stunde einzufrieren. Eine Corona-Nullrunde beim Mindestlohn wäre jedoch sowohl in sozialer als auch ökonomischer Hinsicht kontraproduktiv und würde die Schwächsten in der Gesellschaft treffen. Millionen von Beschäftigten erleiden derzeit im Zuge von Kurzarbeit erhebliche Einkommensverluste. Die Wirtschaft steckt in einer tiefen Rezession. Ein Einfrieren des Mindestlohns würde die Lage zusätzlich belasten. Damit die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen kann, ist neben der Stärkung öffentlicher Investitionen eine Ausweitung der privaten Konsumnachfrage nötig. Hierfür ist es notwendig, die Erwartungen auf Einkommenssteigerungen der privaten Haushalte zu stabilisieren. Eine Anhebung des Mindestlohns kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, weil der Mindestlohn eine wichtige Signalwirkung für die Lohnentwicklung insgesamt hat. Damit lässt sich das Vertrauen der privaten Haushalte stärken. Viele der in der Corona-Krise nun als „systemrelevant“ angesehenen Beschäftigten – sei es in der Landwirtschaft, im Einzelhandel, dem Bäcker- und Friseurhandwerk oder bei vielen anderen alltäglichen Dienstleistungen – erhalten sehr niedrige Löhne, die sich oft nahe an oder sogar nur auf dem Niveau des Mindestlohns bewegen. Damit die neu gewonnene Wertschätzung nicht nur mit Applaus, sondern auch mit nachhaltigen Einkommensverbesserungen einhergeht, bedarf es einer systematischen Aufwertung dieser Branchen. Hierzu kann neben einer Stärkung der Tarifbindung auch eine deutliche Anhebung des Mindestlohns beitragen. Die Herausforderungen der Corona-Krise zeigen in aller Deutlichkeit, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat und existenzsichernde Löhne für die ökonomische und soziale Stabilität einer Gesellschaft sind. Deshalb ist es wichtig, jetzt nicht auf eine Erhöhung des Mindestlohns zu verzichten und eine klare Perspektive in Richtung 12 Euro aufzuzeigen. Dies würde in etwa 60 Prozent des Medianlohns entsprechen, und damit der Zielgröße, die derzeit auch als Kriterium für angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union diskutiert wird. Wie so etwas gehen könnte, zeigt der Anfang März 2020 in der Systemgastronomie abgeschlossene Tarifvertrag. Mit diesem haben sich führende Bistro- und Restaurantketten, wie McDonalds, Burger-King, Starbucks usw. verpflichtet, die untersten Tariflöhne schrittweise bis Anfang 2024 auf 12 Euro anzuheben.

Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören:

Prof. Gabriele Abels

Prof. Hermann Adam

Prof. Dorothea Alewell

Prof. Knud Andresen

Prof. Ingrid Artus

Prof. Gerhard Bäcker

Prof. Frank Bandau

Prof. Heinz Bartjes

Prof. Sigrid Betzelt

Prof. Jürgen Beyer

Prof. Hans-Jürgen Bieling

Prof. Oliver Bierhoff

Dr. Peter Birke

Dr. Reinhard Bispinck

Prof. André Bleicher

Prof. Stefanie Börner

Prof. Andreas Boes

Prof. Stefan Borrmann

Prof. Gerhard Bosch

Prof. Silke Bothfeld

Prof. Ulrich Brinkmann

Prof. Christian Brütt

Prof. Hauke Brunkhorst

Prof. Detlev Brunner

Prof. Daniel Buhr

Prof. Marius Busemeyer

Prof. Wolfgang Däubler

Prof. Frank Deppe

Prof. Christoph Deutschmann

Prof. Daniel Detzer

Prof. Berthold Dietz

Dr. Irene Dingeldey

Prof. Klaus Dörre

Prof. Leonhard Dobusch

Prof. Ulrich Dolata

Prof. Sebastian Dullien

Prof. Gudrun Ehlert

Prof. Monika Eigmüller

Prof. Bernhard Emunds

Prof. Egon Endres

Prof. Tim Engartner

Prof. Ulrike Erb

Prof. Roland Erne

Prof. Trevor Evans

Prof. Kerstin Feldhoff

Prof. Andreas Fisahn

Prof. Ulrich Fritsche

Prof. Barbara Fritz

Prof. Andrea Fried

Prof. Jochen Fuchs

Prof. Maria Funder

Prof. Raimund Geene

Prof. Thomas Gerlinger

Prof. Monika Götsch

Dr. Bernhard Goodwin

Prof. Karin Gottschall

Prof. Katrin Großmann

Prof. Simon Günther

Prof. Björn Hacker

Prof. Thomas Haipeter

Prof. Miriam Hartlapp

Prof. Anke Hassel

Prof. Axel Haunschild

Prof. Susanne Heeg

Prof. Martin Heidenreich

Prof. Eckhard Hein

Prof. Arne Heise

Dr. Markus Helfen

Prof. Fritz Helmedag

Prof. Wera Hemmerich

Prof. Friedhelm Hengsbach SJ.

Prof. Thomas Henne

Prof. Annette Henninger

Prof. Gudrun Hentges

Prof. Hansjörg Herr

Prof. Alexander Herzog-Stein

Prof. Cora Herrmann

Prof. Markus Hertwig

Prof. Rudolf Hickel

Prof. Marianne Hirschberg

Prof. Martin Höpner

Prof. Hajo Holst

Prof. Gustav Horn

Prof. Monika Huesmann

Prof. Carola Iller

Prof. Heike Jacobsen

Prof. Christian Jansen

Dr. Bettina Jansen-Schulz

Prof. Heike Joebges

Prof. Elizabeta Jonuz

Prof. Kerstin Jürgens

Prof. Ulf Kadritzke

Prof. Jürgen Kädtler

Prof. Franz Kaiser

Prof. Jakob Kapeller

Prof. Berndt Keller

Prof. Christine Kirchhoff

Prof. Ute Klammer

Prof. Tanja Klenk

Prof. Eva Kocher

Prof. Bettina Kohlrausch

Prof. Tom Krebs

Prof. Susanne Kreutzer

Prof. Martin Kronauer

Prof. Werner Kuhlmeier

Prof. Christian Lahusen

Prof. Simone Leiber

Prof. Bettina Lendzian

Prof. Stephan Lessenich

Prof. Fabian Lindner

Prof. Camille Logeay

Prof. Wenzel Matiaske

Prof. Steffen Mau

Prof. Michael May

Prof. Nicole Mayer-Ahuja

Prof. Rosa Mazzola

Prof. Wolfgang Menz

Prof. Wolfgang Merkel

Prof. Martina Metzger

Prof. Rita Meyer

Prof. Kerstin Michalik

Prof. Heiner Minssen

Prof. Matthias Möhring-Hesse

Dr. Torsten Müller

Prof. Oliver Nachtwey

Prof. Katja Nebe

Prof. Torsten Niechoj

Prof. Werner Nienhüser

Prof. Andreas Nölke

Prof. Frank Nullmeier

Prof. Simone Odierma

Prof. Claus Offe

Prof. Helge Peukert

Prof. Birgit Pfau-Effinger

Prof. Sabine Pfeiffer

Prof. Hans-Wolfgang Platzer

Prof. Hans J. Pongratz

Prof. Ulrich Preis

Prof. Ludger Pries

Prof. Jan Priewe

Prof. Christian R. Proaño

Dr. Toralf Pusch

Prof. Sigrid Quack

Prof. Britta Rehder

Prof. Miriam Rehm

Prof. Jörg Reitzig

Prof. Thomas Rixen

Prof. Florian Rödl

Prof. Boris Röhrl

Dr. Stefan Rüb

Prof. Detlef Sack

Dr. Martin Sauber

Prof. Thomas Sauer

Prof. Armin Schäfer

Prof. Fritz W. Scharpf

Prof. Christoph Scherrer

Dr. Christoph Scheuplein

Prof. Günther Schmid

Prof. Josef Schmid

Prof. Dr. Johannes Schmidt

Prof. Susanne K. Schmidt

Prof. Alexandra Schmidt-Wenzel

Prof. Sophie Schmitt

Prof. Florian Schramm

Prof. Wolfgang Schroeder

Prof. Mechthild Schrooten

Prof. Thorsten Schulten

Prof. Michael Schulze

Prof. Gesine Schwan

Prof. Jürgen Schwark

Prof. Martin Seeleib-Kaiser

Prof. Hans-Martin Seipp

Prof. Martina Sproll

Prof. Philipp Staab

Prof. Wiebke Störmann

Prof. Wolfgang Streeck

Prof. Olaf Struck

Prof. Heinz Sünker

Prof. Christina Teipen

Prof. Andreas Thiesen

Prof. Volker Thole

Prof. Werner Thole

Prof. Stefan Thomas

Prof. Anita Tiefensee

Prof. Andreas Treichler

Prof. Rainer Trinczek

Prof. Achim Truger

Dr. Knut Tullius

Prof. Till Van Treeck

Dr. Luzia Vorspel

Prof. Fabian Virchow

Prof. Karen Wagels

Prof. Manfred Wannöffel

Dr. Günter Warsewa

Dr. Andrew Watt

Dr. Claudia Weinkopf

Prof. Manfred Weiss

Prof. Felix Welti

Prof. Peter-Ulrich Wendt

Prof. Martin Wenke

Prof. Werner Widuckel

Prof. Heike Wiemert

Prof. Carsten Wirth

Prof. Markus Wissen

Prof. Aysel Yollu-Tok

Prof. Reingard Zimmer

DOWNLOAD