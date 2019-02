Otto-Burrmeister-Ring an Alois Banneyer verliehen

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell hat am 22. Februar in Recklinghausen den Otto-Burrmeister-Ring an den langjährigen Betriebsratsvorsitzenden der Ruhrfestspiele, Alois Banneyer, verliehen. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die rund um die Recklinghäuser Ruhrfestspiele "die ldee und Verwirklichung einer freiheitlichen gesellschaftlichen Kultur" gestärkt haben. Der Ehrenring wird jeweils vom vorherigen Träger weitergegeben. Der bisherige Träger Hansgünther Heyme, Intendant der Ruhrfestspiele von 1990 bis 2003, hatte Banneyer als Nachfolger bestimmt.



DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell (l.) mit dem neuen Träger des Otto-Burrmeister-Rings Alois Banneyer DGB

Mit Alois Banneyer trage zukünftig ein gewerkschaftlicher Kollege den Otto-Burrmeister-Ring, als "eine Würdigung für sein kulturelles Wirken und sein Engagement für die Ruhrfestspiele", so Körzell in seiner Laudatio. Banneyer ist seit dreißig Jahren Gewerkschaftsmitglied (heute bei ver.di), seit 1990 bei den Ruhrfestspielen tätig und war lange Jahre Vorsitzender des Betriebsrates der Ruhrfestspiele. Er gilt als "Neuerfinder des Kulturvolksfestes, das seit Mitte der 1970er Jahre am 1. Mai eines jeden Jahres stattfindet", würdigte Körzell. "Den schwierigen Balanceakt zwischen Kultur und Politik, Unterhaltung und Inhalt, Volksfest und gewerkschaftlicher Demonstration versucht er jedes Mal neu auszutarieren." Beim Kulturvolksfest am 1. Mai in Recklinghausen verbinden sich Kultur und gewerkschaftliche Tradition: Der Demonstrationszug der örtlichen Gewerkschaften zum 1. Mai endet am Ruhrfestspielhaus. Anschließend findet dann die gewerkschaftliche Maikundgebung am Festspielhaus statt und ein Betriebsrat einer Zeche eröffnet die Ruhrfestspielsaison.

Aus der Pressemitteilung der Ruhrfestspiele zur Übergabe des Otto-Burrmeister-Rings: "Alois Banneyer, lange als Leiter der theaterpädagogischen Abteilung und in anderen Bereichen der Ruhrfestspiele Recklinghausen tätig und ein bekanntes Gesicht der Ruhrfestspiele in der Region, ist der neue Träger des Otto-Burrmeister-Ringes. Die Auszeichnung hat der letzte Träger des Ehrenringes, der frühere Intendant der Ruhrfestspiele, Hansgünther Heyme, heute Abend in einer Feierstunde im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen an Alois Banneyer weitergeben. Der Ring war zuerst 1965 von prominenten Künstlern an den Initiator und ersten Leiter der Ruhrfestspiele, Otto Burrmeister, für dessen Verdienste um die Kultur überreicht worden. Banneyer erhielt die Ehrenauszeichnung im Sinne des Ruhrfestspiel-Initiators in Würdigung 'seiner Arbeit als großartige, beispielhafte Leistung – für die jahrelange intensive und erfolgreiche Umsetzung der Idee einer gesellschaftlichen Kultur', hieß es in Heymes Begründung."

Ein weiteres Verdienst von Banneyer ist sein Engagement für kulturelle, gewerkschaftliche und internationale Jugendarbeit. "Der Austausch mit Europa, die internationale Verknüpfung dessen, was Gewerkschafter hier in Recklinghausen geschaffen hatten", sei Alois Banneyer ein großes Anliegen, so Körzell. "Gemeinsam mit der DGB-Jugend NRW durchgeführte Camps im In- und Ausland, bei denen die kulturelle Welterfahrung der jungen Leute im Vordergrund stand" seien Beispiele für gelungene Versuche kulturellen Jugendaustauschs gewesen.