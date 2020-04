Corana-Krise darf keine neuen Rollenbilder fördern

Kitas zu, Schulen zu: Für viele Familien ist das eine schwierige Situation. Jetzt wieder in die alten Rollenbilder zu verfallen – Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause – ist jedoch genau der falsche Weg, sagt DGB-Vize Elke Hannack im SWR. Sie fordert: Staatliche Hilfen für alle Eltern, die jetzt in der Corona-Krise wegen der Kinder nicht arbeiten können.

DGB/Oksana Kuzmina/123rf.com

Die Kitas bleiben zu und weitestgehend auch die Schulen. Für viele Mütter und Väter ist das finanziell und psychisch eine äußerst schwierige Situation. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. "Wir haben eine vollkommen ungekannte Situation, und wir können in diesem Ausnahmezustand nur schrittweise agieren und Alleinerziehende weiter durch staatliche Finanzhilfen unterstützen", sagt DGB-Vize Elke Hannack im Interview mit SWR Aktuell. Sie warnt davor, jetzt wieder in alte Rollenbilder zu verfallen – Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause. Nötig seien vielmehr staatliche Hilfen für alle Eltern, die jetzt in der Corona-Krise wegen der Kinder nicht arbeiten können.