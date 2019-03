Deutschlandkarte: Mietrecht in den Bundesländern

Hamburg und Berlin top, Saarland flop: Wie gut Mieterinnen und Mieter vor Kündigung und explodierenden Kosten geschützt sind hängt auch davon ab, in welchem Bundesland und in welchem Ort sie wohnen. Unsere Deutschlandkarte zeigt, wo welche Regelung gilt - und wie die einzelnen Länder im bundesweiten Vergleich abschneiden.

DGB/Felix Pergande/123rf.com

Mietrecht ist auch Ländersache: Einige Gesetze im Mietrecht geben den Ländern die Möglichkeit, in angespannten Wohnungsmärkten Verschärfungen umzusetzen. Konkret betrifft das drei Instrumente:

"Mietrechtlicher Flickenteppich"

Diese Möglichkeit wird in den Ländern sehr unterschiedlich genutzt. Während Hamburg in Berlin flächendeckend alle Verschärfungen umsetzen, gelten keine dieser Verschärfungen in Sachsen-Anhalt oder dem Saarland. Um diesen mietrechtlichen Flickenteppich aufzulösen, fordert der DGB die möglichen Verschärfungen bundesrechtlich zu regeln und flächendeckend einzuführen. Bis dahin sind die Länder gefragt, die Rechte der Mieterinnen und Mieter zu stärken.

Deutschlandkarte: Wo gilt was?

Mit einem Klick auf die Karte erfahren Sie, welche Regelungen in dem jeweiligen Bundesland gelten. Ja nachdem, ob oder wie umfassend die Möglichkeiten zum Mieterschutz ausgeschöpft werden, haben wir Farben vergeben:

grün: mietrechtliche Möglichkeiten voll umgesetzt

gelb: mietrechtliche Möglichkeiten teilweise umgesetzt

orange: mietrechtliche Möglichkeiten punktuell umgesetzt

rot: keine der mietrechtlichen Möglichkeiten umgesetzt

braun: Rücknahme der mietrechtlichen Verbesserungen angekündigt

Leider kann Ihr Browser die Karte nicht anzeigen, bitte aktualisieren Sie auf mindestens Internet Explorer 9.

Was ist ein "angespannter Wohnungsmarkt"?

Laut Gesetz liegt ein angespannter Wohnungsmarkt vor, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn