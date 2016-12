Schon bald steht für viele ArbeitnehmerInnen die Urlaubsplanung 2017 an. Dutzende Portale helfen bei der Suche nach dem passenden Hotel oder dem Ferienhaus – allerdings geht es dabei stets um die günstigsten Angebote, faire Arbeitsbedingungen der Beschäftigten spielen keine Rolle. Damit soll Schluss sein. In verschiedenen Ländern haben Gewerkschaften und Beschäftigte Webseiten und Apps initiiert, mit denen man Unterkünfte suchen kann, die faire Arbeitsbedingungen für Hotelangestellte und Co. garantieren. Bisher gibt es Plattformen für Irland, Dänemark, Kroatien, Schweden und die USA.

Colourbox

Fair Hotels Programm für die USA und Kanada

Die Plattform Fairhotel.org vermittelt Hotels und Restaurants mit fairen Arbeitsbedingungen in den USA und Kanada. Betrieben wird das Portal von der Gewerkschaft UNITE HERE. Die rund 270 000 Mitglieder arbeiten unter anderem im Hotel- und Gastgewerbe. Die Suche kann auch per App durchgeführt werden. Diese gibt es für Android und Apple. www.fairhotel.org

Irland: Faire Hotels auf der grünen Insel

In Irland ist das Portal von Hotel-Beschäftigten initiiert worden. Alle Hotels und Gaststätten, die über die Webseite gebucht werden können, bekennen sich zu ihrer Verantwortung. www.fairhotels.ie

Faire Hotels in Kroatien

In Kroatien geht die Initiative zurück auf die kroatische Gewerkschaft für Tourismus und Catering. Bei der Auswahl der Hotels kam es den Machern vor allem darauf an, dass es in den Unterkünften betriebliche Regelungen gibt, die Rechte der ArbeitnehmerInnen respektiert werden und, dass es einen sozialen Dialog zwischen den Arbeitgebern und Beschäftigten gibt. Bisher werden 15 Hotels über die Plattform angeboten. www.fairhotels.com.hr/en

Dänemark: Fast 2500 Hotels und Gaststätten machen mit

In den Dänemark vermittelt die Plattform okforhold.dk rund 2500 Hotels und Gaststätten mit fairen und guten Arbeitsbedingungen. So gelten in allen Betrieben Tarifverträge für die Beschäftigten. Die Plattform kann auch mit dem Smartphone genutzt werden. Die automatische Übersetzungsfunktion vom Dänischen ins Deutsche rumpelt zwar ein wenig, aber beim Thema Gute Arbeit ist klar, was gemeint ist. okforhold.dk

Schweden: Faire Restaurants und Hotels

Auch in Schweden kann man mit einem Portal faire Restaurants und Hotels suchen. Grundlage für die Kooperation ist, dass in den Häusern ein Tarifvertrag gilt. Die Suchmaschine gibt es als App für Android und Apple. www.schystavillkor.se