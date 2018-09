Jugend vertraut Gewerkschaften

Eine aktuelle Studie der Fachzeitschrift Media Perspektiven zeigt, dass junge Menschen unter 34 Jahren den Gewerkschaften vertrauen.

Colourbox

Damit liegen die Gewerkschaften im oberen Drittel hinter der Polizei, dem Bundesverfassungsgericht und den Verbraucherzentralen. Die Studie untersucht, wie BürgerInnen in der aktuellen politischen Situation zum öffentlichen Rundfunk, zu Zeitungen und privaten Medien stehen.

Bürger schätzen Qualität der Medien

Trotz den in rechten Kreisen verbreiteten Vorwürfen der „Lügenpresse“, vertraut die überwiegende Mehrheit der Menschen Presse und Rundfunk. So ist die Glaubwürdigkeit der Information in den deutschen Medien von 2015 bis 2018 deutlich gestiegen – sowohl in West (von 53 auf 66 Prozent) als auch in Ost (von 46 auf 59 Prozent). Zudem attestieren 90 Prozent der rund 1000 Befragten den Medien eine sehr gute und gute Qualität der Information.

Die Ausgabe 5/2018 der Media Perspektiven gibt es hier...