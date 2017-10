DGB-Veranstaltung am Welttag für menschenwürdige Arbeit

Neue Visionen Filmverleih

Der harte Kampf gegen entwürdigende Arbeitsverhältnisse: Am 7. Oktober, dem "Welttag für menschenwürdige Arbeit", zeigt der DGB den Film "Bread and Roses" von Ken Loach in Berlin. Im Anschluss findet eine Diskussion über Arbeitnehmerrechte und das Geschäft mit der Sauberkeit in Deutschland statt. Der Eintritt ist frei.