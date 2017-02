Artikel

Griechenland: Weiter in die Sackgasse

Die Euro-Finanzminister haben sich auf weitere Zahlungen an Griechenland geeinigt und die Kredite an neue Sparauflagen geknüpft. Der DGB-klartext sieht in dem Beschluss einen weiteren Schritt in die Schuldenfalle. Längst ist klar, dass die Hilfszahlungen nicht bei der griechischen Bevölkerung ankommen.