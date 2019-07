Ausbildungsstart: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Die Ausbildungsvergütung ist für viele Azubis in Tarifverträgen festgelegt. Aber auch wenn kein Tarifvertrag Anwendung findet, muss die Vergütung angemessen sein. Azubis in einer normalen dualen Ausbildung im Betrieb haben deshalb auf jeden Fall Anspruch auf mindestens 80 Prozent der üblichen tariflichen Vergütung. Für Azubis in einer staatlich geförderten außerbetrieblichen Ausbildung gilt diese Grenze leider nicht.