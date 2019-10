Tarifrunde Leiharbeit: Noch alles offen

Tarifinfo 2 Leiharbeit: Noch alles offen (PDF, 1 MB )

Am 29. Oktober 2019 fand in Frankfurt die zweite Verhandlungsrunde für die Tarifverträge in der Leiharbeit statt. Nach dem enttäuschenden Auftakt hatte die DGB-Tarifgemeinschaft von der Arbeitgeberseite nun ein verhandlungsfähiges Angebot erwartet. Doch es gab kaum Bewegung.