Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will die Mindestausbildungsvergütung an das Schüler-BAföG koppeln - für mehr Gerechtigkeit. Doch sie vergleicht dabei "Äpfel mit Birnen", kritisiert DGB-Vize Elke Hannack: Anders als Schüler zahlen Azubis Sozialabgaben - und hätten nach diesem Vorschlag über 100 Euro pro Monat weniger in der Tasche.

DGB/nshirokova/123rf.com

Bundesbildungsministerin Anja Kaliczek will mit einer Mindestausbildungsvergütung die Leistung von Azubis anerkennen und ihnen Wertschätzung zukommen lassen. Das hat sie beim DGB-Tag der Berufsbildung in Berlin gesagt - und das klingt auch erstmal gut und richtig. Das Problem: Sie will die Höhe nicht, wie der DGB, an die tariflichen Ausbildungsvergütungen koppeln, sondern an das Schüler-BAföG, eine Sozialleistung also, die vollzeitschulisch Auszubildende erhalten. Und übersieht dabei, dass Auszubildende von ihrer Vergütung Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungsbeiträge abführen müssen, Berufsfachschüler/nnen von ihrem BAFöG nicht.

Die praktische Wirkung dieses Vorschlags wäre also, dass Auszubildende mit Mindestausbildungsvergütung deutlich schlechter gestellt werden als Berufsfachschüler/innen mit BAföG-Anspruch. Das wird am Beispiel einer 20-jährigen Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr (Lohnsteuerklasse I, ohne Kinder, ohne Kirchensteuer, Berlin) deutlich:

BAföG für Berufsfach-schüler/innen Mindest-ausbildungsvergütung nach

BMBF-Vorschlag Mindest-ausbildungsvergütung nach

DGB-Vorschlag Brutto 504,00 € 504,00 € 635,00 € Sozialabgaben 0,00 € 103,19 € 130,02 € Netto 504,00 € 400,81 € 504,98 €

Die Umsetzung des Vorschlags der Bildungsministerin wäre verheerend, nicht nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern für die duale Ausbildung insgesamt.

DGB/Simone M. Neumann

„Mit ihrem Vorschlag hat sich Anja Karliczek in der Brutto-Netto-Falle verheddert", sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. "In ihrem Entwurf zur Mindestvergütung vergleicht sie brutto mit netto, eine Vergütung mit einer Sozialleistung – und damit Äpfel mit Birnen.

Die vermeintliche Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung wird mit diesem Vorschlag ad absurdum geführt. Geht es nach Anja Karliczek, bekommen Azubis mit Mindestvergütung exakt 103,19 Euro netto im Monat weniger als Berufsfachschüler mit BAföG-Anspruch. Anerkennung sieht anders aus.“