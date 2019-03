Gewerkschaftsvorsitzende: Wer spricht wo am 1. Mai 2019?

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann spricht als Mairedner auf der zentralen DGB-Kundgebung zum 1. Mai 2019 in Leipzig, DGB-Vize Elke Hannack auf der Mai-Kundgebung in Saarbrücken, die DGB-Vorstandsmitglieder Annelie Buntenbach und Stefan Körzell in Chemnitz und Heilbronn. Hier gibt's die Kundgebungen mit allen Gewerkschaftsvorsitzenden auf einen Blick.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann (Mitte) im Gespräch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Maidemo in Berlin 2015 DGB/Simone M. Neumann

Abkürzungen: DGB = Deutscher Gewerkschaftsbund, IG BAU = Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG BCE = Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, EVG = Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, GEW = Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, NGG = Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, GdP = Gewerkschaft der Polizei, ver.di = Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Redner/in Gewerkschaft Kundgebungsort Reiner Hoffmann DGB-Vorsitzender Leipzig Elke Hannack stellvertretende DGB-Vorsitzende Saarbrücken Annelie Buntenbach DGB-Vorstandsmitglied Chemnitz Stefan Körzell DGB-Vorstandsmitglied Heilbronn Robert Feiger Vorsitzender der IG BAU Essen Michael Vassiliadis Vorsitzender der IG BCE Hagen Alexander Kirchner Vorsitzender der EVG n.n. Marlis Tepe Vorsitzende der GEW Frankfurt/M. Jörg Hofmann Erster Vorsitzender der IG Metall Bremen Christiane Benner Zweite Vorsitzende der IG Metall Hannover Michaela Rosenberger Vorsitzende der NGG Frankfurt/M. Frank Bsirske Vorsitzender ver.di Hamburg

Außerdem sind als Rednerinnen und Redner auf Maikundgebungen des DGB aktiv: die Geschäftsführenden Vorstandsmitglieder der IG Metall Jürgen Kerner (München), Wolfgang Lemb (Zwickau), Ralf Kutzner (Cuxhaven), Irene Schulz (Berlin), Hans-Jürgen Urban (Hamburg), ver.di-Vorstandsmitglied Dagmar König (Wilhelmshaven), der stellvertretende IG BAU-Vorsitzende Dietmar Schäfers (Mülheim a.d.R.), GdP-Bundesvorstandsmitglied Hagen Husgen (Weißwasser), das GEW-Vorstandsmitglied Daniel Merbitz (Erlangen) sowie der stellvertretende NGG-Vorsitzende Guido Zeitler (Kaiserslautern).