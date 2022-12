Das Gewerkschaftsjahr 2023

Politisch ist einiges los: In vier Bundesländern wählen die Menschen neue Landesparlamente. Im Mai steht die Sozialwahl bei den Sozialversicherungsträgern an. Drei DGB-Gewerkschaften kommen zu ihren Gewerkschaftstagen und -kongressen zusammen und eine DGB-Gewerkschaft feiert 75. Geburtstag. Doch es gibt auch Daten, die mahnen: Es jähren sich zum 90. Mal die Machtergreifung der Nazis und die Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933.