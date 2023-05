DGB-Veranstaltung zur Pflegereform

Weitere Themen

Obwohl die Sozialwahl zu den größten Wahlen in Deutschland gehört, ist oftmals nur wenig darüber bekannt. Wer darf wählen? Wer wird gewählt? Und wann findet die Sozialwahl 2023 überhaupt statt? Unser FAQ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Bei der Sozialwahl stehen verschiedene Vereinigungen zur Interessenvertretung zur Wahl: Gewerkschaften und andere Vereinigungen von Arbeitnehmer*innen sowie Vertretungen von Arbeitgeber*innen. Gewählt werden keine Einzelpersonen, sondern Wahllisten. Je mehr Stimmen der DGB und seine Gewerkschaften erhalten, desto mehr gewerkschaftliche Vertreter*innen sitzen im Versichertengremium. Bei der Sozialwahl 2023 stehen folgende Gewerkschaftslisten zur Wahl.

Die Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege sind aus Sicht der Beschäftigten weiterhin schlecht. So haben die psychischen und körperlichen Belastungen während der Corona-Pandemie nochmal zugenommen, wie eine Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit zeigt. Ein beunruhigendes Resultat für Politik, Arbeitgeber und Patient*innen: Druck und Hetze gehen auf Kosten der Qualität.

Das Schreckgespenst der "Lohn-Preis-Spirale" ist in aller Munde: Überzogene Lohnforderungen könnten Unternehmen angeblich zu hohen Preissteigerungen zwingen, was wiederum zu einer steigenden Inflation führe. Was ist dran an diesem Mythos?

