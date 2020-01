Bundeskanzlerin Merkel will Tarifbindung stärken

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrem wöchentlichen Podcast "Die Kanzlerin direkt" die Rolle der Gewerkschaften in Deutschland gewürdigt. Die Gewerkschaften hätten sich "immer wieder den großen Veränderungen der Gesellschaft und des Wirtschaftens gestellt." Gleichzeitig betonte die Bundeskanzlerin die positiven Effekte einer hohen Tarifbindung. "Die Tarifbindung zu stärken ist eine der Aufgaben, der ich mich auch verpflichtet fühle", so Merkel.

Am Mittwoch trifft die Bundeskanzlerin zum Jahresauftakt mit dem DGB-Bundesvorstand zu Gesprächen über die Wirtschaftslage und aktuelle Herausforderungen zusammen.

VIDEO: Podcast "Angela Merkel - Die Kanzlerin direkt" (12. Januar 2020)

