Weiblich, systemrelevant, unterbezahlt

DGB-Vize Hannack: "Wir wollen, dass diese Berufe generell besser bezahlt werden"

"Zu Beginn der Krise wurden für diese Beschäftigten noch geklatscht. Manche von Ihnen sollen nun einen Krisenzuschlag bekommen. Uns reicht das nicht aus – wir wollen, dass diese Berufe generell besser bezahlt werden", erklärt DGB-Vize Elke Hannack zu den Ergebnissen. "Das ist längst überfällig. Am besten geht das mit Tarifverträgen. Wo sich Arbeitgeber Tarifverhandlungen verweigern, ist die Politik gefragt, die Tarifbindung zu erhöhen. Die Politik muss es erleichtern, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären."

"Es kann nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland Beschäftigte ihr Arbeitsleben lang für wenig Geld schuften müssen, und dann am Lebensabend auch nur eine klägliche Rente zu erwarten haben", so Hannack. "Wir brauchen endlich bessere Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen in den frauendominierten Berufen – als wichtigen Schritt für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt."