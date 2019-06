Arbeitsrecht: Das sollten Sie vor Ihrem Urlaub wissen

Arbeitgeber können von ihren Mitarbeitern nicht verlangen, auf ihren Urlaub zu verzichten. Sie können aber in bestimmten Fällen Einfluss auf den Zeitpunkt des Urlaubs nehmen, etwa wenn dringende betriebliche Belange oder vorrangig zu berücksichtigende Interessen anderer Beschäftigten – beispielsweise solcher mit schulpflichtigen Kindern während der Schulferien – diesen entgegenstehen. In manchen Fällen, beispielsweise in branchenüblich besonders arbeitsintensiven Zeiten, können sich die Arbeitgeber darauf berufen, dass sie Arbeitnehmer nicht entbehren können. Dies könnte in einem Landwirtschaftsbetrieb während der Erntezeit, im Freibad während der Sommerferienzeit oder an einer Schule während der Unterrichtszeit der Fall sein. Umgekehrt kann der Arbeitgeber in Ausnahmefällen auch vorgeben, wann Beschäftigte Urlaub zu nehmen haben, beispielsweise wenn es in dem Betrieb eine Regelung zu Betriebsferien gibt. Von diesen Fällen abgesehen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinen Betrieb so zu organisieren, dass soziale Gesichtspunkte – dazu zählen auch die Urlaubsmöglichkeiten der berufstätigen Partner seiner Beschäftigten oder schulpflichtiger Kinder – Berücksichtigung finden.