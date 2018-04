Wann gilt jemand als behindert?

Das 9. Sozialgesetzbuch, Paragraf 2 Absatz 1 definiert das so: "Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist." Eine Erkrankung kann also zur Behinderung werden, wenn sie länger als sechs Monate anhält.