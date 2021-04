Globalisierung von Verantwortung: US-Vorstoß zu weltweiter Mindestbesteuerung

Der Vorstoß der US-Regierung zur Einführung einer internationalen Mindestbesteuerung von Unternehmen ist begrüßenswert. Hier darf der Weg zu einer fairen Globalisierung aber nicht enden: Soziale Ungleichheit(en) und die Verletzung von Menschenrechten entlang globaler Lieferketten müssen ebenso entschlossen bekämpft werden.

Colourbox.de

Von Carolin Vollmann (DGB)

Die Biden-Administration hat mit ihrem Investitionsprogramm von über zwei Billionen US-Dollar die Ärmel hochgekrempelt. Um dieses Paket zu finanzieren, will sie Steuern erhöhen und so über die nächsten 15 Jahre 2,5 Billionen US-Dollar Steuereinnahmen generieren. Anders als in der Vergangenheit sollen diesmal diejenigen zahlen, die seit Jahren Steuern vermeiden: große US-amerikanische Unternehmen, vornehmlich die sogenannten GAFAs (Digitalkonzerne wie u.a. Google, Amazon, Facebook und Apple). Seit Jahrzehnten sinkt die effektive Steuerlast der Unternehmen in den USA aufgrund kontinuierlicher Steuersenkungen und -vermeidung. So belief sich beispielsweise der effektive Steuersatz von Amazon 2020 auf lediglich 9,4%. Damit soll jetzt Schluss sein.

Dem US-amerikanischen Steuersystem ist einzigartig, dass es nicht an Landesgrenzen haltmacht wie das andernorts der Fall ist. US-amerikanische Bürger*innen wie Unternehmen unterliegen der US-amerikanischen Steuerpflicht – ganz gleich, wo Einkünfte bzw. Gewinne erzielt werden. Und die Regierungspläne zur Steuererhöhung zielen auch auf eine stärkere Besteuerung von Gewinnen ab, die außerhalb der USA erzielt werden.

Wettbewerb der Unternehmen, nicht der Staaten

Um nicht Gefahr zu laufen, die US-amerikanische Steuererhöhung durch eine Absenkung der Besteuerungsgrundlage bzw. eine Abwanderung der Unternehmen ins Ausland zu untergraben, legte die amerikanische Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen gleichzeitig auch einen Vorschlag zur internationalen Steuer-Kooperation vor, der nun in der OECD und beim G20 Finanzminister*innentreffen diskutiert wird. Es geht dabei zum einen um neue Besteuerungsgrundlagen für global agierende Unternehmen, die sich am Umsatz im jeweiligen Land und nicht am Unternehmenssitz orientieren sollen. Zum anderen will man mit einem globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen dem globalen Steuerwettbewerb Einhalt gebieten. Insbesondere letzteres wird sicher kein Selbstläufer. Irland, mit einem derzeitigen Steuersatz von 12,5%, hat bereits seine Ablehnung deutlich gemacht.

Obgleich der Vorstoß begrüßenswert ist, kann das nur der Anfang einer langfristigen Politikwende hin zu einer gerechteren Globalisierung sein. Die weltweiten Einkommens-, Vermögens- und Außenhandelsungleichgewichte wachsen seit Jahrzehnten und wurden durch die Finanzkrise und die darauffolgende Austeritätspolitik verschlimmert.

Krise der Ungleichheit(en)

Auch die Corona-Krise facht diese weltweiten Ungleichheiten weiter an. Beschäftigte – häufig selbständig und/oder prekär – leiden stark unter den Auswirkungen der Krise. Die ILO schätzt die Arbeitszeitverluste 2020 auf 8,8% gegenüber 2019 – das entspricht etwa 255 Millionen Vollzeitstellen. Verglichen mit der Finanzkrise von 2009 ist der Rückgang in etwa vier Mal so groß und schlägt sich auch in gravierenden Einkommensverlusten nieder. Die globalen Einkommensausfälle von Beschäftigten (ohne Berücksichtigung staatlicher Unterstützungsprogramme) beliefen sich 2020 auf geschätzte 3,7 Billionen US-Dollar, was fast dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands von etwa 3,86 Billionen US-Dollar (2019) bzw. 4,4% der globalen Wirtschaftsleistung entspricht.

Am anderen Ende der Einkommensskala stehen die Krisengewinner. Wie Forbes berichtet, stieg die Anzahl der Milliardär*innen weltweit im letzten Jahr um 660 auf einen neuen Rekordwert von 2.755, die zusammen ein Vermögen von 13,1 Billionen US-Dollar besitzen. Das entspricht etwa 3,4 Mal dem deutschen Bruttoinlandsprodukt. Von den 2.755 Milliardär*innen konnten 86% ihr Vermögen im letzten Jahr weiter vermehren – insbesondere Krisengewinner wie Jeff Bezos, dessen Vermögen um gigantische 64 Milliarden auf nun 177 Milliarden US-Dollar anstieg.

Die Gefahr ist allerdings groß, dass sich die fehlgeleiteten Politikansätze der letzten Jahrzehnte, basierend vor allem auf Deregulierung und Privatisierung, wiederholen. Solange die Krise andauert, wird man Steuererhöhungen und staatlichen Hilfs- und Investitionsprogrammen nicht offensiv widersprechen. Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) spricht sich für eine „temporäre“ und „symbolische“ Besteuerung der Gewinner der Corona-Krise aus, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten und soziale und wirtschaftliche Ungleichheit(en) zu verringern. Doch wie eine Oxfam-Analyse der IWF-Programme zeigt, deckt sich dies nicht mit den konkreten Politikempfehlungen der internationalen Finanzinstitution: Demnach verlangt der IWF in fast allen Länderprogrammen Austerität und regressive Besteuerung von Regierungen, die durch die Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und von IWF-Krediten abhängen.

Globalisierung neu denken

Die Globalisierung hat vielerorts Wohlstand geschaffen aber auch Ungleichgewichte hervorgebracht. Die derzeitigen multilateralen Regelungen und Strukturen ermöglichen es einigen Unternehmen, immense Gewinne bzw. Kapital zu akkumulieren und Marktmonopole zu schaffen. Diese Machtkonzentration gepaart mit hoher Standortflexibilität erlaubt es ihnen, auf staatliche Regulierung Einfluss zu nehmen und Verantwortung, Rechtspflichten und Steuerabgaben zu minimieren. Seit Jahrzehnten findet ein Steuerwettbewerb statt, der seit 2000 zu einer Absenkung des gesetzlichen Unternehmenssteuersatzes in OECD-Ländern von durchschnittlich neun Prozentpunkten führte.

Gleiches ist in Bezug auf Arbeitnehmer*innen- und Gewerkschaftsrechte zu beobachten, wie der globale Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zeigt. Demnach hat sich die Situation für Gewerkschaften seit 2014 fast stetig verschlechtert. Unternehmen investieren häufig dort, wo der Schutz von Arbeitnehmer*innen und Gewerkschaften schwach ist oder kaum durchgesetzt wird.

Will man einem Zerfall des Multilateralismus und dem Erstarken von Nationalismus und Abschottung entgegentreten, muss man politischen Mut beweisen. Es reicht nicht aus, in internationalen Politikforen steigende Ungleichheiten zu bedauern und Absichtserklärungen abzugeben. Auch ein nicht-einklagbares Nachhaltigkeitskapitel in Handelsabkommen oder „Talk Shops“ wie die neuen Domestic Advisory Groups der EU-Handelsverträge mit Drittstaaten helfen nicht weiter. Eine gerechte Globalisierung muss internationale Verantwortung beinhalten. Die Achtung von Menschenrechten und steuerliche Verpflichtungen von Unternehmen müssen global gelten und vor nationalen Gerichten einklagbar sein.

Die Initiative der USA zu einer globalen Mindestbesteuerung ist ein Schritt in diese Richtung. Auch ein deutsches bzw. europäisches Lieferkettengesetz wäre ein weiterer Beitrag zur Internationalisierung des Rechts. Ebenfalls Potential in dieser Hinsicht hat der Reformprozess der Europäischen Handelspolitik. Will man die Gewinne der Globalisierung allen zu Teil werden lassen, muss die soziale und ökologische Nachhaltigkeit als Teil von Handelsabkommen stärker ins Blickfeld gerückt und ebenfalls einklagbar und durchsetzbar werden. Handelsabkommen sollten keine Zwangsjacke für Regierungen sein, sondern Zivilgesellschaften und das Recht stärken.