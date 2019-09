Einheit der Gewerkschaften statt Zersplitterung

"Es war ein langer Weg bis hierher. Viele sind nicht mehr unter uns."

(Matthias Wilms' Eröffnungsworte zur Gründung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in Aachen im März 1945 – nach diesen Worten musste Wilms seine Rede abbrechen und sagte nur noch "Das ist alles.")

Dass es ein schriftliches Zeugnis von der Gründungsversammlung des ersten freien Gewerkschaftsbundes auf deutschem Boden nach 1933 gibt, verdanken wir dem amerikanischen Militärjournalisten Deb Myers, der für die Illustrierte "Yank" der US Army folgenden Bericht von der Versammlung schrieb:

"Stille trat ein in dem langen Raum im Haus der Aachener Handwerkskammer in der Couvenstraße. Der hagere, kahlköpfige Mann vorne am Rednerpult hob mit zitternden Händen ein paar Blätter auf und begann zu reden. Er sprach langsam und feierlich, als wollte er seine Worte so eindringlich halten, dass ihn alle verstehen müssten: ‚Unser unterbrochener Kampf gegen den Faschismus geht weiter. Von diesem Augenblick an gibt es wieder eine freie Gewerkschaft in Deutschland.’ Er hielt inne und blickte auf die 80 Menschen vor sich im Saal. Die Männer hatten schwielige Hände; ihre Gesichter waren wettergegerbt. Die wenigen Frauen hatten Kopftücher umgebunden. Ihre Kleidung sah alt und abgetragen aus. Der Mann am Rednerpult fuhr fort: ‚Es war ein langer Weg bis hierher. Viele sind nicht mehr unter uns.’ Zweimal bewegten sich seine Lippen, als wolle er fortfahren mit seiner Rede, die er niedergeschrieben und so oft schon durchgelesen hatte. Er stockte, schüttelte den Kopf. ‚Das ist alles’, sagte er und setzte sich. Mat[t]hias Wilms hieß dieser Mann. Er stammte aus Aachen und war gelernter Weber. Mit seiner Rede hatte er soeben die Bildung des ‚Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes’ in Aachen bekannt gegeben. Damit war in Deutschland die erste freie Gewerkschaft zugelassen seit dem 2. Mai 1933, dem Tag, an dem Hitler die Gewerkschaften zerschlagen hatte."