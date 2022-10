Soziale Infrastrukturen unter Druck – Wo bleibt die "Zeitenwende"?

Die aktuelle Krise und die damit verbundenen Preissteigerungen treffen auch soziale und Bildungs-Einrichtungen. Viele Organisationen, die bereits seit Jahren mit massiven Problemen, Unterfinanzierung und Personalnot zu kämpfen haben, sehen ihre Existenz gefährdet. Der DGB fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Politik: Soziales Engagement muss geschützt und unterstützt werden.

Colourbox

Die aktuellen Preissteigerungen – vor allem bei Strom und Gas – treffen nicht nur private Haushalte und die energieintensive Industrie. Auch soziale und Bildungs-Einrichtungen, wie z. B. Kitas, Schulen, Frauenhäuser, Beratungsstätten für Wohnungslose, Sucht- und Schuldnerberatung, Pflege- und Altenpflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser sind betroffen.

Soziale Einrichtungen haben seit Jahren massive Probleme

Dabei haben viele dieser Organisationen ohnehin bereits seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Ihre Finanzierung steht oft auf wackeligen Füßen, eine Modernisierung und Sanierung von Gebäuden und Geräten werden häufig aufgeschoben. Berichte über marode Schulen und unbenutzbare Sanitäranlagen gibt es tagtäglich. Schlimmer als die Lage der Gebäude ist oft die des Personals. Dabei geht es neben einer nach wie vor nicht angemessenen Bezahlung in nahezu allen sozialen Bereichen auch um die Frage der Arbeitsbedingungen: Zu wenig Pflegende, Lehrkräfte und Erzieher*innen müssen sich um zu viele Alte und Kranke, Schüler*innen und Kinder kümmern. Und das schon seit Jahren!

Gewerkschaften kämpfen für Entlastungstarifverträge

Die Bertelsmann-Stiftung zeigte erst kürzlich, dass im kommenden Jahr knapp 400.000 Kitaplätze in Deutschland fehlen werden – nicht nur, weil es an tatsächlichen Plätzen fehlt, sondern an der nötigen Personalausstattung. Im Pflegebereich und auch bei den Lehrkräften kämpfen die Gewerkschaften mittlerweile für Entlastungstarifverträge, in denen zusätzliche Stellen und eine Mindestbesetzung festgelegt sowie Konsequenzen bei Unterbesetzung vereinbart werden. Die GEW Berlin streikt für einen „Tarifvertrag Gesundheitsschutz für Lehrkräfte“, in dem mehr Personal, mehr Schulgebäude und kleinere Klassen verbindlich geregelt werden sollen.

Quelle: Paritätischer Wohlstandsverband / Grafik: Eigene Darstellung, DGB

Einrichtungen durch aktuelle Krise akut gefährdet

Mangelnde finanzielle und personelle Ausstattung plagen soziale Einrichtungen bereits seit Jahren. Nun kommen die aktuellen Preissteigerungen im Energiebereich erschwerend hinzu (siehe Grafik). Der Paritätische Wohlfahrtsverband spricht bereits von einem existenziellen Risiko. Laut einer Umfrage unter seinen Mitgliedern sehen 90 Prozent ihre Einrichtungen gefährdet. Knapp die Hälfte meint demnach, ihr Angebot maximal ein weiteres Jahr ohne Hilfe weiterführen zu können.

Politisches Umdenken gefordert

Zum einen braucht es deshalb eine sofortige Entlastung! Dass die geplante Gaspreisbremse auch für soziale Einrichtungen gelten soll, ist ein wichtiger Schritt. Angesichts der seit langem bestehenden, multiplen Herausforderungen für die sozialen Infrastrukturen Deutschlands braucht es zum anderen aber auch ein grundlegendes Umdenken in der Politik – sozusagen eine „Zeitenwende“ im sozialen Bereich: Mehr denn je muss jetzt massiv investiert und mehr Personal gewonnen werden. Die Ausbildung in diesen Bereichen muss attraktiver, Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden.

Soziales Engagement muss geschützt und unterstützt werden – nicht nur beklatscht. Deshalb kämpfen die Gewerkschaften nicht nur für mehr Geld, sondern auch für eine bessere Lebens- und Arbeitsqualität der Beschäftigten und dadurch eine bessere Qualität der sozialen Dienstleistungen für alle Menschen!