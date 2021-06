Zukunft bei Caravan-Zulieferer Dometic gesichert

Der Standort und Beschäftigung beim Caravan-Zulieferer Dometic sind bis 2027 gesichert. Beschäftigte und IG Metall haben einen Zukunftstarifvertrag durchgesetzt. Dabei standen die Zeichen schon auf Streik. Einen Tag vor der Arbeitsniederlegung hat die Unternehmensführung doch noch eingelenkt. Für die Beschäftigten gibt es außerdem insgesamt drei Prozent mehr Geld sowie mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Einen Tag vor Beginn des Streiks lenkte die Unternehmensleitung doch noch ein: Standort und Beschäftigung sind bis 2027 Jahre gesichert. Der Erhalt von 360 unbefristeten Arbeitsplätzen ist festgeschrieben. Dometic verpflichtet sich, den Geschäftsbetrieb in Krautheim in Baden-Württemberg uneingeschränkt aufrecht zu erhalten – und sagt konkrete Investitionen in neue Produkte und Anlagen zu.

Außerdem bekommen die Beschäftigten rückwirkden zum 1. Januar 2021 1,5 Prozent mehr Geld und weitere 1,5 Prozent ab September 2021. Zusätzlich gibt es auch mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ab 2024 gilt dann der volle Entgelttarif für die Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie in Baden-Württemberg.

