Kurzarbeit mit Hartz IV Leistungen aufstocken – Dein gutes Recht!

Keine Rückforderungen! Wer Hartz-IV-Leistungen für den Lebensunterhalt bekommt, muss diese grundsätzlich später nicht zurückzahlen. Aber: Bei schwankendem oder unklarem Einkommen entscheiden die Jobcenter nur vorläufig über die Leistungshöhe. Im Nachhinein wird dann nach sechs Monaten eine Endabrechnung gemacht: Hat ein Leistungsbezieher mehr Einkommen erzielt als zunächst angenommen, forderten die Jobcenter in Nicht-Corona-Zeiten das "zu viel" gezahlte Geld zurück. Diese Gefahr besteht zurzeit jedoch nicht! Eine Endabrechnung findet nur statt, wenn der Leistungsberechtigte es beantragt, es also für den Leistungsberechtigten günstiger ist.

Keine Vermittlung in schlechte Arbeitsverhältnisse! Wer in Kurzarbeit ist, der gilt nicht als arbeitslos oder arbeitsuchend sondern als erwerbstätig. Dies gilt auch bei „Kurzarbeit Null“. Du musst also keine Sorge haben, dass Dich das Jobcenter auffordert, Dich auf Stellen zu bewerben, die für Dich eine Schlechterstellung bedeuten würden. Eine Arbeitsvermittlung von Beschäftigten in Kurzarbeit findet faktisch nicht statt.

Diese Regeln, die den Bezug von Hartz-IV-Leistungen deutlich verbessern, gelten zunächst für alle Anträge, die bis Ende März 2021 gestellt werden. Dauert die Corona-Pandemie länger an, werden sie voraussichtlich noch einmal verlängert.