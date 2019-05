"Mobilität muss fair gestaltet sein"

Das Europäische Parlament hat heute eine gemeinsame Position zum Straßenverkehrspaket auf den Weg gebracht. Aus Sicht des DGB lassen die Ergebnisse jedoch an vielen Stellen zu wünschen übrig: Weitreichende Regelungen zum Schutz der Beschäftigten fehlen, es drohen handfeste Lohneinbußen.

Artikel

Auf der falschen Spur: Das Straßenverkehrspaket der EU-Kommission

Was sich am 04.07.2018 im Plenum des Europäischen Parlaments ereignete, dürfte als eine Sternstunde des Parlaments in die Geschichtsbücher eingehen. Die Abgeordneten lehnten mit jeweils deutlicher Mehrheit alle drei sozialpolitisch bedeutenden Berichte zum Straßenverkehrspaket („Mobility Package“) wegen ihres sozialpolitischen Sprengstoffes ab.