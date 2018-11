Gute Pflege braucht gute Arbeitsbedingungen

DGB/Simone M. Neumann

Der DGB veranstaltet am Dienstag in Berlin seine Pflege-Fachkonferenz zum Thema „Who cares – ist das Pflegepersonal noch zu retten?“.

In der Diskussion um die Perspektiven zur Fachkräfte-Situation in der Langzeitpflege sagte Annelie Buntenbach, Mitglied des DGB-Bundesvorstands:

"Immer wieder wird die Fachkräfte-Debatte auch von Vorschlägen bestimmt, die am eigentlichen Problem – den fehlenden guten Lohn- und Arbeitsbedingungen – vorbeigehen. Als Lösungsansatz wird immer wieder vorgeschlagen, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und Robotik verstärkt in der Pflege einzusetzen. Gute Pflege ist aber auf ein hohes Maß an Kommunikation angewiesen, die Vertrauen und Nähe schafft. Beide Lösungsansätze werden dem nur schwer gerecht.

Wenn es nicht gelingt, die Altenpflege als Berufsfeld attraktiv umzugestalten, wird der Fachkräftemangel nicht zu beheben sein. Das geht aber nur über sozialversicherungspflichtige, menschenwürdige Arbeitsverhältnisse, die neben verlässlichen Zeiten für Familie und Freizeit zugleich hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

In der Pflegebranche liegt ein hohes Beschäftigungspotential, und darin liegt eine Chance, die wir nutzen müssen."