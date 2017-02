Weitere Themen

DGB/Simone M. Neumann

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen findet klare Worte zur jüngsten Rede des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke – sehr klare Worte.

DGB/Piotr Marcinski/123rf.com

Sie arbeiten nur vier Stunden in der Woche, müssen sich aber rund um die Uhr für einen möglichen Einsatz parat halten: Für Minijobber in der Systemgastronomie ist das ganz normaler Alltag. Auf dem Bau wird mit schwarz bezahlten „Überstunden“ getrickst, in der Gebäudereinigung mit unerreichbaren Zeitvorgaben. Damit sich das ändert, müssen die Minijobs reformiert werden.

flickr.com/A. Savin, Lizenz CC-BY-SA 3.0/FAL

Am 12. Februar 2017 tritt die Bundesversammlung in Berlin zusammen, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen. Auch viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind als Mitglieder der Versammlung benannt worden und stimmen mit über das künftige Staatsoberhaupt ab.