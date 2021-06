Livestream: 101 Jahre Schwerbehindertenrecht

Am 6. April 1920 hat es ein neues Gesetz gegeben: Gesetz zur Beschäftigung Schwer·beschädigter. Das Gesetz war für verletzte Menschen aus dem Krieg. Sehr viele von diesen Menschen haben Unterstützung im Beruf gebraucht. Hundert Jahre später hat Deutschland viel für Menschen mit Beeinträchtigung geschafft. Deutschland hat aber noch nicht alles für die Gleich·berechtigung und Teilhabe erreicht. Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung will noch mehr. Das Übereinkommen heißt auch: UN-Behindertenrechts·konvention.

17.45 bis 19.00 Uhr: Was wollen die Parteien im Bundes·tag: Ein Ausblick.

17.00 bis 17.30 Uhr: Die Rolle der SBV in einer inklusiven Arbeits·welt.

16.30 bis 17.00 Uhr: Inklusion in der Arbeits·welt: Eine Standort·bestimmung.

Die Veranstaltung ist am 9. Juni 2021.

Die geplante Festveranstaltung des DGB zum hundertjährigen Geburtstag des Schwerbehindertenrechts im April 2020 musste pandemiebedingt abgesagt werden. Der DGB feiert den hundertjährigen Geburtstag des Schwerbehindertenrechts nachträglich mit einer Online-Veranstaltung, die sich an die Interessenvertretungen in den Betrieben und Verwaltungen richtet.

Am 6. April 1920 trat das Gesetz zur Beschäftigung Schwerbeschädigter erstmals in Kraft. Millionen von Kriegsversehrten musste der Weg in den Beruf geebnet werden. Hundert Jahre später wurde viel erreicht - bis zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Menschen mit Beeinträchtigungen sind deutlich häufiger von Armut bedroht als andere. Zum europaweiten Protesttag der Menschen mit Behinderungen am 5. Mai fordert der DGB: Eine Behinderung darf nicht länger arm machen.

Am 6. April 1920 trat das Gesetz zur Beschäftigung Schwerbeschädigter in Kraft. Damals musste Millionen von Kriegsversehrten der Weg in den Beruf geebnet werden. Seitdem wurde viel erreicht. Bis zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention ist es aber noch ein weiter Weg.

Beschäftigte, die längere Zeit erkrankt sind, haben Sorge, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Krankheitsbedingte Kündigungen sind möglich. Angesichts der Corona-Pandemie appelliert der DGB die Verabredung zur Stärkung des BEM endlich umzusetzen und Beschäftigten mit gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung mehr Schutz und Sicherheit zu geben.

Das Armutsrisiko von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist im Langzeitvergleich seit 2005 angestiegen. Am Ausgangspunkt 2005 war das Armutsrisiko in beiden Gruppen noch ähnlich hoch. Die DGB-Auswertung anlässlich des Welttages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember beleuchtet die Ursachen für das gestiegene Armutsrisiko und macht Vorschläge für politische Handlungsmöglichkeiten.

Arbeitsagentur oder Jobcenter? Welche Chancen Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen haben, eine berufliche Reha-Maßnahme zu bekommen, hängt davon ab, von wem sie betreut werden. Damit sich das ändert, muss es verbindliche gesetzliche Regelungen für alle geben.

Eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen, leben und arbeiten: Das ist das Ziel der UN-Behindertenkonvention. Wie weit ist Deutschland von diesem Ziel entfernt? Die neue Ausgabe von "Arbeitsmarkt Aktuell" hat eine Bestandsaufnahme gemacht.

Schwerbehinderte sind immer noch häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne Behinderung. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Jahr 2017 11,7 Prozent der schwerbehinderten Menschen arbeitslos – die allgemeine Arbeitslosenquote lag bei 7,2 Prozent. Der DGB fordert endlich verbindliche Maßnahmen für eine inklusive Arbeitswelt entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention.