Licht und Schatten: Gesetz gegen Schwarzarbeit

Am 21. März 2019 hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung das Geschäftsgeheimnis-Gesetz verabschiedet – samt der im Ausschuss beschlossenen Änderungen. In der nächtlichen Debatte hoben mehrere Abgeordnete die mit der finalen Fassung des Gesetzes erreichten Verbesserungen für die Arbeitnehmer und ihre Interessenvertreter hervor.

Pressemeldung

Schluss mit der schwarzen Null!

Mehr Investitionen in Straßen und Brücken, in den öffentlichen Dienst und in bezahlbaren Wohnraum fordert DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell auf der 1. Mai Kundgebung in Gelsenkirchen. Bezahlbares „Wohnen ist ein Menschenrecht.“