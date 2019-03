Paketdienste: Mafiösen Strukturen das Handwerk legen

Unterstützung durch Kollegen gut, Kommunikation mit Vorgesetzten schwierig: Beschäftigte in Deutschland bewerten das Klima in ihrem Unternehmen differenziert. Während ein gutes Klima Motivation und Wohlbefinden fördert, führen mangelnde Wertschätzung und destruktives Führungsverhalten häufig zu Stress und Gesundheitsproblemen.

Artikel

Darf ich meinen Hund mit zur Arbeit nehmen?

Am 22. Juni ist "Internationaler Bürohundtag" - die InitiatorInnen verbinden damit den Aufruf, an diesem Tag seinen Hund mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. Doch ist das eigentlich erlaubt? Und was gibt es für "Kollege Hund" im Büro zu beachten?