DGB-Tarifmeldungen vom 25. bis 31. März

In der Nacht zum Montag, 27. März 2023, sind die bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst und bei den Bahn- und Busunternehmen gestartet. Die IG BAU hat für die Beschäftigten in der Naturstein-und Naturwerksteinindustrie Nord einen wegweisenden Tarifvertrag abgeschlossen. Die Löhne und Gehälter steigen in zwei Stufen um insgesamt 9,8 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Inflationsausgleichsprämie.

Kfz-Tarifrunde 2023: Erste Verhandlungsrunde endet ergebnislos

Am Ende der ersten Verhandlungsrunde am 27. März 2023 für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk in Baden-Württemberg haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot abgegeben, welches die Gewerkschaft IG Metall als unzureichend zurückwies. Die Arbeitgeber bieten eine Entgelterhöhung ab 1. Juli von drei Prozent und eine weitere Entgelterhöhung ab 1. Juli 2024 ebenfalls von drei Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld für 12 Monate sowie ein deutliches Plus für Auszubildende und eine Inflationsausgleichprämie.

Weitere Verhandlungen finden am 30. März in Bayern und am 31. März in Hamburg statt. Am 31. März endet auch die Friedenspflicht. Danach sind Aktionen und Warnstreiks möglich.

Bundesweit arbeiten 435.000 Kolleginnen und Kollegen im Kfz-Handwerk.

Bundesweiter Warnstreik von EVG un ver.di

Der Warnstreik der EVG ist am Montag erfolgreich zu Ende gegangen. Über 35.000 Beschäftigte beteiligten sich am Ausstand. In ganz Deutschland gab es zahlreiche Aktionen. Der Verkehr stand still. Der Verlauf des Streiktags der EVG zum Nachlesen:

Zusammen mit der EVG hat auch die Gewerkschaft ver.di zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu bundesweiten Streiks in der Verkehrsinfrastruktur aufgerufen. Rund 120.000 ver.di-Mitglieder beteiligen sich am Megastreik. Zudem bereiten Tausende den Arbeitgebern vor den Verhandlungen in Potsdam einen lautstarken Empfang und machten Druck für Respekt und Anerkennung ihrer Arbeit.

Naturstein-und Naturwerksteinindustrie Nord: Wegweisender Tarifabschluss erzielt

In einer krisenreichen Zeit hat die IG BAU einen wegweisenden Tarifvertrag für die Beschäftigten in der Naturstein-und Naturwerksteinindustrie Nord erzielt. Die Löhne und Gehälter sollen zum 1. Mai 2023 um 5,9 Prozent steigen und ab dem 1. Mai 2024 um weitere 3,9 Prozent. Die Auszubildenden bekommen dieselben Steigerungen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate.

Des Weiteren wurde für die Beschäftigten die maximal mögliche Inflationsausgleichsprämie ausgehandelt. In 2023 bekommen die Arbeiter*innen jeweils 500 Euro netto in den Monaten April, August und Dezember und in 2024 jeweils 500 Euro in den Monaten April, August und November.

