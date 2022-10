Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie: Zweite Verhandlungsrunde bisher ohne Arbeitgeberangebote

Am 30. September ist die zweite Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie gestartet. Den Anfang machte auch dort wieder der IG Metall Bezirk Nordrhein-Westfalen. Weiter ging es dann in den Bezirken: Küste, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Bayern, Berlin und Brandenburg. Aber auch die zweite Runde endete bisher überall ohne Arbeitgeberangebot. Bis zum 17. Oktober läuft noch die zweite Runde in den ausstehenden Bezirken. Ab 28. Oktober geht es dann in die dritte Verhandlungsrunde - ab dem 29. sind Warnstreiks möglich.

Zum Tarifticker der IG Metall