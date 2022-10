Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk (ALBBW) in Berlin gibt Menschen mit besonderem Förderbedarf oder einer Behinderung in mehr als 35 Berufen die Chance, zu Fachkräften von morgen zu werden. Vielfalt ist der Erfolgsfaktor. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel hat sich vor Ort informiert.

DGB

Fachkräfte von morgen

Das ist gut für den Arbeitsmarkt, lobt Anja Piel: „Solange trotz Fachkräftemangel Arbeitslose nicht in Arbeit kommen und junge Menschen, die unsere Fachkräfte von morgen sein könnten, keinen Ausbildungsplatz finden, müssen wir mehr tun.“

Arbeit ist Teilhabe

Das ALBBW bietet Menschen mit Handicaps vielfältige Perspektiven, um sich beruflich zu orientieren, zum Beispiel im Holz- und Textilbereich, in IT- oder Büroberufen. „Arbeit ist Teilhabe. Inklusion macht diese Gesellschaft für alle stark und besser. Ausbildung und Weiterbildung sind der Schlüssel, damit wir zukünftig Fachkräfte haben“, so Piel.

