Am 12. Februar haben die Wähler*innen in der Hauptstadt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Stärkste Kraft wurde die CDU vor SPD und Grünen. Die Linke wurde vierte Kraft, die FDP verpasste den Wiedereinzug ins Landesparlament. Die einblick-Wahlgrafiken zeigen, wie Gewerkschafter*innen abgestimmt haben.

DGB

Die CDU ist mit einem Plus von über 10 Prozent die klare Gewinnerin der Wiederholungswahl in Berlin. Die SPD um die Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey hat mit 3 Prozent deutliche Verluste verbucht, die Grünen blieben stabil (-0,5 Prozent) und die Linke hat moderat verloren (-1,9 Prozent). Die Landesregierung Rot-grün-rot hat also insgesamt 5,4 Prozentpunkte verloren. Die FDP verlor 2,5 und fiel damit aus dem Abgeordnetenhaus heraus.

Gewerkschafter*innen stimmten mit 23 Prozent deutlich häufiger für die SPD, aber auch hier ist die CDU stärkste Kraft geworden mit 24 Prozent. Die Grünen und die Linke kommen bei Gewerkschafter*innen jeweils auf 16 Prozent. Die AfD erhält 10 Prozent. Nur 2 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder machten ihr Kreuz bei der FDP.

DGB/einblick

Bei Gewerkschaftsfrauen war die SPD mit 23 Prozent stärkste Kraft. Dahinter folgen CDU – damit deutlich schwächer als im Gesamtergebnis und bei den männlichen Kollegen – und Grüne mit 20 Prozent gleichauf. Die Linke erhielt von Gewerkschafterinnen 19 Prozent und damit deutlich mehr als insgesamt. Die AfD erhielt 7 Prozent und die FDP 2 Prozent von weiblichen Gewerkschaftsmitgliedern.

Bei Gewerkschaftern wurde die CDU mit 28 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 23 Prozent. Grüne und Linke erhalten von Gewerkschaftern jeweils 14 Prozent. Die AfD erhielt 12 Prozent und die FDP 2 Prozent von männlichen Gewerkschaftsmitgliedern.