Grundsteuer: Reform mit Pferdefuß

"Reform der Grundsteuer endlich umsetzen"

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen zur Grundsteuer gekippt. Wenn sich die Große Koalition nicht bis Ende 2019 auf eine Reform einigt, drohen Verluste in Höhe von 14 Milliarden Euro - pro Jahr. "Wer das Ausbluten der Städte und Kommunen verhindern und den sozialen Zusammenhalt nicht weiter gefährden will, muss jetzt schnell handeln", fordert DGB-Vorstand Stefan Körzell in der Neuen Osnabrücker Zeitung.