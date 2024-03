Öffentliche Zuschüsse: Bindung an Gute Arbeit zulässig

"Tarifverträge und Mitbestimmung garantieren, dass breite Teile der Gesellschaft an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben. Sie helfen auch bei der Transformation in Betrieben. Deshalb muss die Bundesregierung Tarifbindung, Standorttreue und Mitbestimmung zur Bedingung machen, wenn für die Transformation staatliches Geld an Unternehmen fließt. Das schafft Sicherheit und Akzeptanz und hilft gegen Abstiegsängste der Beschäftigten. Dass der Staat seine Förderung für Unternehmen an Bedingungen knüpft ist deshalb auch ein Vorteil für die Demokratie."

DGB-Vorstand Stefan Körzell, 13.03.2024