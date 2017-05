Stephan Mayer: Ich halte das Gesetz für gut so wie es ist: Es regelt unmissverständlich, dass eine Maßnahme, die der Zustimmung des Personalrats unterliegt, „nur mit seiner Zustimmung getroffen werden“ kann. Die Beteiligung des Personalrats muss also vor der Maßnahme erfolgen, nicht erst danach. Die Regelung ist von Wortlaut und Sinn her auch so eindeutig, dass es keiner Ergänzung in Bezug auf Handlungen zur Vorbereitung einer mitbestimmungspflichtigen Maßnahme bedarf: Wo solche Vorbereitungshandlungen die beabsichtigte Maßnahme bereits vorwegnehmen oder unmittelbar festlegen, ist selbstverständlich die Zustimmung des Personalrats einzuholen.

Werden also Personalräte erst dann beteiligt, wenn die wesentlichen Entscheidungen bereits getroffen wurden, ist das nicht ein Fehler der rechtlichen Regelung, sondern ein Anwendungsfehler im konkreten Fall.