Beispiellose Aushöhlung des Sozialstaates

Sie ist stark missbrauchsanfällig dadurch, dass die Feststellung einer eventuellen Berufsmäßigkeit auf eine Selbstauskunft der Beschäftigten basiert und nicht ausreichend geprüft werden kann. Keine Berufsmäßigkeit wird beispielsweise bei StudentInnen, RentnerInnen, Hausmännern oder Hausfrauen vorausgesetzt. So geben die meisten Beschäftigten an, sie seien in ihrem Herkunftsland Hausmänner/Hausfrauen. Weitere Nachweise sind nicht notwendig. Die Einzugsstelle kann zudem nicht abschließend beurteilen ob die Beschäftigung für den/die ArbeitnehmerIn von untergeordneter wirtschaftlichen Bedeutung ist und nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes dient.

2. Ab 1. Januar 2022 muss der Arbeitgeber bei der Meldung der kurzfristig Beschäftigten bei der Knappschaft (Minijobzentrale) auch angeben, wie diese für die Dauer der Beschäftigung anderweitig krankenversichert sind (gesetzlich oder privat). Diese Regelung soll im Rahmen eines Berichts der Bundesregierung bis Ende des Jahres 2026 evaluiert werden.

Die Einführung einer Nachweispflicht des Arbeitgebers bezüglich der Krankenversicherung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Aktuell kommt es vielfach vor, dass Beschäftigte ohne Wohnsitz in Deutschland weder in ihren Herkunftsländern noch in Deutschland krankenversichert sind. Im Falle einer Erkrankung müssen sie die Kosten für die Behandlung im Zweifel sogar aus eigener Tasche tragen. Um sich gegen solche Risiken abzusichern, schließen die Landwirte oft private Gruppen-Krankenversicherungen für ihre ErntehelferInnen ab.

Negativ und nicht nachvollziehbar ist, dass diese Regelung erst 2022 in Kraft treten soll, wobei sie gerade zu aktuellen Pandemiezeiten bitter notwendig wäre. Ebenfalls negativ ist, dass das Gesetz ausdrücklich eine vom Arbeitgeber nur für die Zeit der Beschäftigung abgeschlossene private Gruppenversicherung (beispielsweise für Saison-Arbeitskräfte) als ausreichenden Nachweis der Krankenversicherung zulässt. Das Leistungsspektrum dieser Gruppen-Versicherungen ist unklar und die nachträgliche Geltendmachung von Leistungsansprüchen gegenüber einer solchen privaten (Gruppen-)Krankenversicherung aus dem Herkunftsland ist für die Beschäftigten mit besonderen Herausforderungen verbunden. Die bessere Regelung wäre hier ein Versicherungsnachweis in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen.

3. Bei Anmeldung eines geringfügigen Beschäftigten soll die Knappschaft (Minijobzentrale) dem Arbeitgeber elektronisch mitteilen, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung für den Beschäftigten weitere kurzfristige Beschäftigungen bestehen oder in demselben Kalenderjahr bestanden haben.

Diese Neuregelung ist positiv zu bewerten. Arbeitgeber hatten bislang nicht immer Kenntnis über andere sozialversicherungsfreie Beschäftigungszeiten im selben Kalenderjahr, was zu einer Falschmeldung führen konnte. Durch die automatische Mitteilung wird die etwaige Sozialversicherungspflicht am Anfang des Beschäftigungsverhältnisses geklärt. Negativ ist, dass die Regelung auch erst 2022 in Kraft treten soll.