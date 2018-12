Künstliche Intelligenz: Bundesregierung muss Strategie nachbessern

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz ("KI-Strategie") noch Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der MItbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Auch beim Digitalgipfel der Bundesregierung am 4. Dezember 2018 war KI (Künstliche Intelligenz) ein Thema flickr.com/bmvi_de (CC BY-ND 2.0)

Die Bundesregierung stelle in ihrer Strategie zwar fest, dass "betriebliche Mitbestimmung und eine frühzeitige Einbindung der Betriebsräte (...) das Vertrauen und die Akzeptanz der Beschäftigten bei der Einführung und der Anwendung von KI" stärken, schreibt der DGB in einer Stellungnahme. Trotz dieses eindeutigen Bekenntnisses blieben die konkreten Vorschläge der Bundesregierung zur Stärkung der Mitbestimmung und der Beteiligung der Sozialpartner jedoch "leider halbherzig und damit in ihrer Wirkung unzureichend und angesichts der enormen Herausforderungen nicht zeitgemäß".

KOMPLETTE STELLUNGNAHME ZUM DOWNLOAD