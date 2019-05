Der öffentliche Dienst in den Bundesländern: Zahlen und Fakten

Ein großer Teil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst arbeitet für die Bundesländer und für die Kommunen. Die Länder sind Arbeitgeber und Dienstherren für insgesamt 2,39 Millionen Menschen, im kommunalen Bereich sind 1,49 Millionen tätig. In den Bürgerämtern, in den öffentlichen Kitas, an Schulen und bei der Polizei und der Feuerwehr läuft nichts ohne diese KollegInnen. Aber Personalmangel, Arbeitsverdichtung und die demographische Entwicklung bedrohen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Es besteht Handlungsbedarf.

Colourbox.de

Wie sieht die Personalausstattung in den 16 Bundesländern konkret aus? Wie viele Beschäftigte gehen in nächster Zeit in den Ruhestand? Wie viele junge KollegInnen werden ausgebildet? Die neuen Infografiken "Zahlen und Fakten zum öffentlichen Dienst der Bundesländer" des DGB machen die aktuelle Situation anhand ausgewählter Arbeitsbereiche deutlich. Für jedes Bundesland einzeln.

Infografiken "Zahlen und Fakten zum öffentlichen Dienst der Bundesländer"

Die Infografiken als PDF zum Download