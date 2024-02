2024 muss die Politik die Grundlagen für eine gute Zukunft legen – eine Zukunft, die wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch, sozial und demokratisch ist. Die Gewerkschaften sind am Start. Jetzt kommt es auf die Bundesregierung an.

Die Themen Gute Arbeit und Investitionen müssen ganz oben auf die politische Agenda. Damit wir Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig machen und sie – klimaneutral, digital, sozial und demokratisch – voranbringen. Das machte der DGB auf seiner Jahres-Pressekonferenz am 31. Januar in Berlin klar.

Gute Arbeit gibt es nur mit guten Löhnen, die die Gewerkschaften verhandeln. Deutschland braucht eine Tarifwende, damit mehr Beschäftigte von Tarifverträgen profitieren. Die Politik muss dazu endlich das längst überfällige Bundestariftreue-Gesetz auf den Weg bringen.

Schuldenbremse aussetzen! Deutschland braucht Investitionen

Die digitale und sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gange. Klar ist: Deutschland braucht Investitionen, um international den Anschluss nicht zu verlieren. Die notwendige Modernisierung, nicht nur der Infrastruktur, wurde verschlafen – auf Kosten der Zukunftsfähigkeit. Die sogenannte Schuldenbremse – die in Wahrheit seit Jahren wichtige Investitionen verhindert – muss kurzfristig ausgesetzt und mittelfristig reformiert werden. Wer jetzt nicht handelt, vergrößert nur die Probleme. Die Gewerkschaften kämpfen weiter für eine moderne, klimaneutrale Produktion von Industriegütern und Dienstleistungen hierzulande.

Auch in anderen Bereichen muss dringend Geld in die Hand genommen werden: für eine Trendwende in der Bildungspolitik, eine digitale Infrastruktur und einen modernen Sozialstaat. Es braucht mehr Geld für den Öffentlichen Dienst, für Bildung, den sozialen Wohnungsbau und eine gute gesetzliche Rente. Das stärkt den sozialen Kitt der Gesellschaft – und damit auch die Demokratie insgesamt.

Mitbestimmung fängt in den Betrieben an: Wer mitentscheiden kann, erfährt die Bedeutung der Demokratie hautnah. Dies füllen Gewerkschaften und Betriebsräte jeden Tag mit Leben. Die Gewerkschaften haben gezeigt: Sie stehen für eine gerechte Zukunft ein und legen mit ihrer Arbeit die Grundlagen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Darauf kommt es im Wahljahr 2024 an.

Große Zustimmung für DGB und Gewerkschaften

Die DGB-Gewerkschaften haben 2023 großen Zuspruch erfahren: Täglich sind rund 1.200 neue Mitglieder in eine DGB-Gewerkschaft eingetreten. Rund 437.000 neue Gewerkschaftsmitglieder senden damit ein starkes Signal an Arbeitgeber und die Politik.

Die Zahlen zeigen: Die Menschen trauen dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften jede Menge zu. Was die Gewerkschaften bewegen, zeigt auch das Motto zum 1. Mai "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Gute Arbeits- und Lebensbedingungen gibt es nur mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften.