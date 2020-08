Whistleblower besser schützen – wann, wenn nicht jetzt?

"Wir brauchen ein umfassendes Whistleblower-Schutzgesetz, um Hinweisgeber vor Schikanen, Kündigungen und Strafverfolgung zu schützen"

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht

„Die Richtlinie definiert den untersten Standard. Die Mitgliedstaaten sind explizit aufgefordert, darüber hinausgehende Regelungen für den Schutz von Whistleblowern zu schaffen. Deutschland muss von diesem Spielraum Gebrauch machen. Es steht einem demokratischen Rechtsstaat mitten in Europa schlecht zu Gesicht, seit Jahren kein eigenes Gesetz zum Schutz der Hinweisgeber zu erlassen – gerade angesichts der deutschen Wirtschaftsskandale der letzten Jahre vom Diesel über Wirecard bis jüngst zu den nicht eingehaltenen Infektionsschutzregeln in den Großschlachtereien. Wenn der Gesetzgeber nun endlich eine Regelung schafft, sollte diese möglichst lückenlos sein.

Wir brauchen ein umfassendes Whistleblower-Schutzgesetz, um Hinweisgeber vor Schikanen, Kündigungen und Strafverfolgung zu schützen. Es hat in der Vergangenheit genügend Fälle gegeben, in der Whistleblower auf gravierende Missstände aufmerksam gemacht haben und anschließend gekündigt wurden. Wer den Mut hat, Betrug, Korruption, Veruntreuung und andere kriminelle Machenschaften aufzudecken, der gehört ermuntert, geschützt und belohnt – nicht bestraft.

Es muss sichergestellt sein, dass sich Hinweisgeber direkt an öffentliche, unabhängige Stellen wenden können, statt erst an eine dafür vorgesehene interne Stelle. Eine solche interne Stelle hatte es beispielsweise bei VW schon lange gegeben, für die frühzeitige Aufdeckung des Abgasskandals hat das trotzdem nichts genützt. Wir brauchen einen Wandel in Wahrnehmung der Rolle, die Hinweisgeber in der Gesellschaft haben. Es sind keine Nestbeschmutzer, sondern in aller Regel couragierte Menschen, die der Gesellschaft einen Dienst erweisen. Sie verdienen einen entsprechenden Schutz.

Bei der Umsetzung der Richtlinie muss sichergestellt sein, dass anonyme Meldungen durch interne sowie externe Stellen weiterverfolgt werden.“