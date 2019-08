Geflüchtete: Gut qualifiziert, schlecht bezahlt

„Migranten und Geflüchtete sind auf dem Arbeitsmarkt hohen Risiken ausgesetzt: Geringe Bezahlung, eine Beschäftigung unterhalb ihrer Qualifikation, immer wieder drohende Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und Diskriminierung sind für sie Alltag. Sie verdienen in Vollzeit ungefähr 43 Prozent weniger als andere Beschäftigte. Und sogar um diese niedrigen Löhne werden sie teilweise noch betrogen.

Diese Situation wird vom Gesetzgeber – zum Beispiel mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem so genannten ‚Geordnete-Rückkehr-Gesetz‘ – weiter angeheizt, statt die Lage mit Qualifizierung, Ausbildung und Anerkennung von formellen und informellen Qualifikationen zu entschärfen. Das Ziel sollte gute Arbeit für alle sein, keine Sackgassen in Beschäftigungsverbote, in Niedriglohn und Arbeitslosigkeit.

Gute Arbeit bedeutet: Schutz durch Tarifverträge und gesetzliche Standards – die Arbeitnehmerrechte müssen für alle gleichermaßen gelten. Denn je erpressbarer die Menschen durch die Situation am Arbeitsmarkt sind, desto höher ist das Missbrauchspotential. Kriminelle Arbeitgeber werden das ausnutzen für Lohn- und Sozialdumping.

Eine gut geregelte Einwanderung von Fachkräften ist im Übrigen auch im Interesse unserer Wirtschaft: Geflüchtete sind Teil des inländischen Fachkräftepotentials. Da schlummern Kompetenzen, die hier dringend gebraucht werden.

Viele Geflüchtete landen auf Dauer in gering entlohnten und niedrig qualifizierten Bereichen – mit allen Konsequenzen: Erwerbs- und Altersarmut und mangelnde soziale Teilhabe. Viele müssen auch aufstocken, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das wirkt sich natürlich auch negativ auf Integration und sozialen Zusammenhalt aus.

Der DGB setzt sich für flächendeckende Beratungsangebote, effektivere Kontrollen und den Verzicht auf eine langfristige Bindung des Aufenthaltes in Deutschland an einem individuellen Arbeitgeber ein. Geflüchtete müssen in der Lage versetzt werden, sich vor Arbeitsausbeutung zu schützen.“